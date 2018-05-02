В Петербурге полицейская погоня за нарушителем закончилась массовым ДТП - ВИДЕО

2 мая 2018 13:14

Водитель иномарки не справился с управлением и разбил три припаркованные машины. Сотрудникам ДПС удалось задержать нарушителя. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии сильного опьянения. Свою вину предполагаемый виновник аварии отрицал и вёл себя агрессивно, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Нарушитель задержан. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение прав и крупный денежный штраф.

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В Петербурге полицейская погоня за нарушителем закончилась массовым ДТП

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