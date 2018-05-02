В двух провинциях Турции произошло землетрясение

В двух турецких провинциях - Измире и Манисе произошло землетрясение магнитудой 3,8, пишут в среду турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате землетрясение ни кто не пострадал. О разрушениях также не сообщается.

Отметим, что 14 апреля в турецкой провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 5,1, в результате которого получили ранения 39 человек.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4 балла. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook