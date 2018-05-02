В двух провинциях Турции произошло землетрясение

2 мая 2018 14:37

В двух турецких провинциях - Измире и Манисе произошло землетрясение магнитудой 3,8, пишут в среду турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате землетрясение ни кто не пострадал. О разрушениях также не сообщается.

Отметим, что 14 апреля в турецкой провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 5,1, в результате которого получили ранения 39 человек.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4 балла. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az