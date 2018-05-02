В Сербии автобус вылетел с трассы и перевернулся, есть пострадавшие - ВИДЕО

Пассажирский автобус из Любляны в Приштину вылетел с автодороги и перевернулся утром в среду, 2 мая, на юге Сербии. В результате ДТП пострадали девять человек, сообщает телеканал РТС.

- Три пациента из девяти пострадали сильнее других. Один из них получил перелом бедра, ему оказали первую помощь и отправили в Ниш (город в Сербии, центр Нишавского округа. - Прим. ред.), другой вывихнул плечо, которое пришлось вправлять под наркозом, - сообщил ортопед Жарко Стоичич, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На месте происшествия работают правоохранители, причины произошедшего выясняются.

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