В Сербии автобус вылетел с трассы и перевернулся, есть пострадавшие - ВИДЕО
2 мая 2018 16:16 153
Пассажирский автобус из Любляны в Приштину вылетел с автодороги и перевернулся утром в среду, 2 мая, на юге Сербии. В результате ДТП пострадали девять человек, сообщает телеканал РТС.
- Три пациента из девяти пострадали сильнее других. Один из них получил перелом бедра, ему оказали первую помощь и отправили в Ниш (город в Сербии, центр Нишавского округа. - Прим. ред.), другой вывихнул плечо, которое пришлось вправлять под наркозом, - сообщил ортопед Жарко Стоичич, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
На месте происшествия работают правоохранители, причины произошедшего выясняются.
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