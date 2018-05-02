Пожилой водитель перепутал газ с тормозом и влетел в магазин - ВИДЕО

В Мурманске пожилой водитель автомобиля Hyundai спутал педали и въехал в торговый зал магазина. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

На ролике заметно, что автомобиль, за рулём которого был мужчина 1949 года рождения, пробил двери и проехал по помещению строительного супермаркета несколько метров. По данным местных СМИ, в машине в момент происшествия находились жена водителя, его дочь и внук, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

В результате ДТП никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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