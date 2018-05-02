В США разбился военный самолет

2 мая 2018 20:36

Военно-транспортный самолет США C-130 ("Геркулес") разбился в штате Джорджия, сообщает среду сообщили РИА Новости в пресс-службе ВВС США, передает Day.Az.

"Да, мы можем подтвердить, что это был самолет национальной гвардии. Это все, что мы знаем на данный момент", - сказала представитель пресс-службы, отвечая на вопрос о падении самолета С-130.

 

В Twitter ассоциация профессиональных пожарных города Саванны опубликовала фотографию с места происшествия. Там изображен хвост самолета, лежащий рядом с дорогой. За ним виден огонь и черный дым.

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