США хотят запретить продажу китайских смартфонов

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможный запрет на продажу в США мобильных устройств, произведенных в Китае, пишет Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



По сведениям издания, Белый дом готовит указ, который ограничит импорт китайских телекоммуникационных устройств "в интересах национальной безопасности". Запрет может коснуться, в частности, таких компаний, как Huawei и ZTE.



Продажа их продукции ранее уже попала под запрет на военных базах США по всему миру. Американская сторона мотивировала это тем, что китайские спецслужбы могут получить доступ к информации, хранящейся на этих устройствах.



Huawei и ZTE в ответ заявили, что никогда не передавали разведке данные своих пользователей.

Запрет на продажу китайских смартфонов в США станет новым витком торговой войны между двумя странами. Ранее Китай ввел 15% - 25% пошлины на ряд товаров американского экспорта суммарной стоимостью $3 миллиарда, США собираются ответить тем же. При этом 3-4 мая в США пройдут переговоры с китайской делегацией, на которых стороны надеются избежать открытого конфликта в сфере торговли.

Ранее ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности США рекомендовали гражданам страны не приобретать и не пользоваться телефонами марок Huawey и ZTE, так как, по оценкам специалистов этих ведомств, китайские производители смартфонов представляют угрозу безопасности для американских покупателей.



Ранее американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications отказался от продажи смартфонов производства Huawei. По данным агентства Bloomberg, такое решение компания приняла под давлением правительства США, которое подозревает Huawei в сотрудничестве со спецслужбами Китая. Как полагают американские чиновники, на смартфонах этой компании могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка.



До этого в январе Huawei планировала выйти на американский рынок, заключив договор с одним из крупнейших в США сотовых операторов AT&T. Сделка сорвалась, компания отказалась продавать китайские смартфоны из-за подозрения в сотрудничестве Huawei со спецслужбами Китая.



Вопрос кибербезопасности - один из наиболее проблемных в отношениях Вашингтона и Пекина. США обвиняют Китай в хакерских атаках, Китай же эти обвинения последовательно отвергает, называя их голословными.

