Европа потеряет часть российской нефти

Европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получат меньше российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg, передает Day.Az.

Как сообщает агентство, за первые пять месяцев этого года через основные порты в Балтийском и Черном морях Россия поставила на 19 процентов меньше сырья, чем за тот же период в 2017 году. Однако поставки же в Китай выросли на 43 процента в первые три месяца 2017 года.

Отмечается, что больше всего Европа импортирует нефть из России. Вместо российского сырья с высокой долей вероятности будет поставляться нефть из стран Ближнего Востока. Те, в свою очередь, будут экспортировать меньше "черного золота" в страны Азии, поскольку их вытеснили российские конкуренты.

По мнению экспертов, подобные изменения могут привести к убыткам морских перевозчиков. В настоящее время они уже испытывают трудности из-за сокращения поставок нефти странами ОПЕК при избыточном танкерном флоте.

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