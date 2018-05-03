Угонщик на Porsche врезался в машину полиции - ВИДЕО
3 мая 2018 11:01 162
В канадском Торонто молодой человек угнал кабриолет Porsche и устроил уличные гонки с другим участником дорожного движения на Audi R8. Финальные кадры состязания опубликовал на YouTube пользователь C Jack, пишет Lenta.
Полиция бросилась за лихачами в погоню, водитель Audi сумел скрыться, угонщику повезло меньше, и он попал в западню. Поняв, что дорога впереди перекрыта, он пошел на таран машины стражей порядка, однако не сумел отодвинуть внедорожник.
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