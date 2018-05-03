Более половины французов недовольны политикой Макрона - ОПРОС

Более половины французов не одобряют экономическую политику президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного центром Odoxa для телеканала BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно исследованию, 58% французов отрицательно относятся к экономической линии Макрона, 42% оценивают шаги президента в этой области положительно. Отмечается, что доверие к экономической политике Макрона с июля 2017 года снизилось на 7 процентных пунктов.

Вместе с тем, результаты опроса показывают, что по сравнению с мартом 2018 года уровень "уверенности в будущем" среди французов увеличился на один процентный пункт и составил 42%.

"Этот феномен представляется интересным, учитывая, что сейчас мы столкнулись со сложным социальным контекстом, сопровождающимся забастовками на транспорте", - отмечается в исследовании.

Опрос проводился 25 и 26 апреля, в нем приняли участие 1007 человек. Погрешность составляет около 2,5%.

Во Франции с начала апреля проходят массовые забастовки железнодорожников, недовольство высказывают также французские студенты. Сотрудники железных дорог выступают против реформы своей отрасли, которая предполагает, в частности, введение в железнодорожную отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правового статуса железнодорожника, который дает ряд льгот. В то же время студенты выступают против реформы образования, которая вносит серьезные изменения в процесс выпускных экзаменов.

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