Кемеровчане идут к мемориалу у "Зимней вишни" в сороковой день после пожара - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в России вспоминают жертв пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Трагедия произошла ровно 40 дней назад. Она унесла жизни 60 человек, большинство из которых - дети. В храмах по всей стране сегодня проходят богослужения. В самом Кемерове литургию проведет патриарх Кирилл.

Как отмечается в сообщении "Первого канала", сегодня утром, перед тем как отправиться на работу, жители Кемерова несут к зданию торгового центра "Зимняя вишня" живые цветы и игрушки, передает Day.Az.

Прошло больше месяца после страшного пожара, и сюда, к народному мемориалу, который возник тогда стихийно, каждый день приходят люди, чтобы почтить память жертв трагедии. Погибли шестьдесят человек, больше половины - дети.

Сегодня на сороковой день после пожара во всех храмах Русской православной церкви пройдут литургии. В Знаменском кафедральном соборе в Кемерово совершит заупокойное богослужение патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На молитву соберутся те, кто потерял в пожаре родных и близких. Службу будут транслировать на специальные экраны, которые установят на соборной площади. Ведь всех, кто хочет выразить скорбь и прийти помолиться, собор просто не сможет вместить. Это общее горе, и эту боль невозможно забыть, говорят горожане.

Вокруг обгоревшего торгового центра установлен бетонный забор - еще в первые дни после трагедии было принято решение о сносе здания. На его месте должен появиться парк или сквер, так решили сами жители во время опроса, который, как сообщают, провели власти города. Демонтаж еще не начался лишь по той причине, что следователи по-прежнему работают внутри.

Появляется все больше фактов, подтверждающих версию, что причиной возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта могло стать короткое замыкание. Как сообщали в МЧС, к этому могла провести протечка крыши из-за тающего снега, вероятно, вышел из строя светильник и загорелся. Далее огонь попал в поролоновую яму на четвертом этаже, где находилась игровая зона для детей. И уже через пять минут все заволокло высокотоксичным дымом, спастись было уже невозможно. Впрочем, истинная причина возгорания станет известна лишь после проведения всех экспертиз.

Фигурантами уголовного дела по факту пожара стали восемь человек, все они арестованы. Это те, кто несет ответственность за безопасность посетителей. Известно, что в торговом центре было зафиксировано множество нарушений пожарных норм. На полное расследование этой трагедии, как сообщили в Следственном комитете, может потребоваться несколько месяцев.

(Фото: Вечерняя Москва)

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