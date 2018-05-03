Ким Чен Ын оттолкнул журналиста, пытавшегося сфотографировать его жену - ВИДЕО

Лидер КНДР Ким Чен Ын оттолкнул фотографа, вставшего на пути его жены Ли Соль Чу и супруги южнокорейского президента Ким Чжон Сук. Ролик опубликован в Youtube, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает Fox News, инцидент произошел 27 апреля во время приема в "Доме мира", который находится в южной части демилитаризованной зоны. На видео заметно, как фоторепортер преграждает путь женщинам, чтобы сделать снимок. В этот момент северокорейский лидер оттолкнул журналиста в сторону.

Ким Чен Ын стал первым руководителем КНДР, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. Там прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Впервые за все время переговоров глава Северной Кореи прибыл на мероприятие с женой.

По итогам встречи была принята совместная декларация о путях сохранения мира, достижения денуклеаризации и развитии сотрудничества на Корейском полуострове.

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