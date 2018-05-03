Трамп предлагал Путину встретиться как можно скорее - ПОДРОБНОСТИ
Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в марте предлагал "как можно скорее" провести двустороннюю встречу, а также совместно работать над обузданием гонки вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В интервью итальянскому журналу "Панорама" министр обратил внимание, что решение властей США выслать 60 сотрудников российских дипломатических представительств и закрыть генконсульство в Сиэтле было принято вскоре после телефонного разговора лидеров РФ и США, состоявшегося за несколько дней до этого. Лавров подчеркнул, что разговор "носил конструктивный характер".
"Трамп звонил Владимиру Путину 20 марта, чтобы поздравить с победой на президентских выборах, и вновь подтвердил стремление найти точки соприкосновения по широкому спектру вопросов. Предлагал как можно скорее провести встречу на высшем уровне, приглашал в Белый дом, говорил о желании наладить координацию усилий на международной арене, вместе заняться обузданием гонки вооружений", - заявил Лавров в интервью.
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