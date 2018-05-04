Сотрудник Facebook похвастался доступом к данным пользователей и был уволен
Facebook уволила своего сотрудника, который похвастался наличием доступа к личной информации пользователей. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Основатель компании Spyglass Security и консультант в сфере безопасности данных Джеки Стоукс опубликовала скриншот переписки в приложении Tinder, который ей прислала другая девушка.
В этой беседе мужчина, представившийся сотрудником Facebook, начал хвастаться своей работой. Так, он рассказал, что "выслеживает хакеров и устанавливает их личности".
Женщина также рассказала, что мужчина назвал себя "профессиональным сталкером" и раскопал личную информацию о ней.
В свою очередь, в Facebook сообщили, что расследуют инцидент в срочном порядке.
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