Сотрудник Facebook похвастался доступом к данным пользователей и был уволен

Facebook уволила своего сотрудника, который похвастался наличием доступа к личной информации пользователей. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основатель компании Spyglass Security и консультант в сфере безопасности данных Джеки Стоукс опубликовала скриншот переписки в приложении Tinder, который ей прислала другая девушка.

В этой беседе мужчина, представившийся сотрудником Facebook, начал хвастаться своей работой. Так, он рассказал, что "выслеживает хакеров и устанавливает их личности".

Женщина также рассказала, что мужчина назвал себя "профессиональным сталкером" и раскопал личную информацию о ней.

В свою очередь, в Facebook сообщили, что расследуют инцидент в срочном порядке.

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