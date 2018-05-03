В Сирии разбился российский истребитель - ВИДЕО
3 мая 2018 12:48 594
В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ, сообщили в Минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Оба летчика, до последних минут боровшихся за самолет, по докладу с места, погибли", - говорится в сообщении.
Авария произошла около 9:45 мск над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.
В ведомстве заявили, что огонь по самолету не открывали - в двигатель машины могла попасть птица.
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