В Сирии разбился российский истребитель - ВИДЕО

3 мая 2018 12:48

В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ, сообщили в Минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Оба летчика, до последних минут боровшихся за самолет, по докладу с места, погибли", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 9:45 мск над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.

В ведомстве заявили, что огонь по самолету не открывали - в двигатель машины могла попасть птица.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:
В Сети появилось фото с места крушения российского самолета в Сирии

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az