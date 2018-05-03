Полиция опубликовала видео задержания стрелка в Лас-Вегасе, убившего 58 человек - ВИДЕО

3 мая 2018 12:44

CNN распространил опубликованную полицией видеозапись задержания 64-летнего американца Стивена Пэддока - "стрелка из Лас-Вегаса", убившего 59 человек и ранившего более полутысячи, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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Полиция опубликовала видео задержания стрелка в Лас-Вегасе, убившего 59 человек

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