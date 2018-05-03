В Чехии столкнулись пассажирские поезда, много пострадавших - ВИДЕО

Издание Novinky.cz публикует видео с места столкновения пассажирских поездов на юге Чехии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По данным СМИ, в результате инцидента пострадали 14 человек.

В настоящее время полиция расследует причины аварии.

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