В Чехии столкнулись пассажирские поезда, много пострадавших - ВИДЕО

3 мая 2018 13:46

Издание Novinky.cz публикует видео с места столкновения пассажирских поездов на юге Чехии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По данным СМИ, в результате инцидента пострадали 14 человек. 

В настоящее время полиция расследует причины аварии. 

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Видео с места столкновения пассажирских поездов в Чехии

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