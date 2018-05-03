Гигантская воронка поглощает дома и машины во Флориде - ВИДЕО

3 мая 2018 14:14

В городе Ока-Ала провалился участок дороги размером с футбольное поле. Сначала жители соседних домов увидели небольшую яму, но спустя несколько часов таких провалов набралось уже с десяток и образовалась целая впадина, глубиной больше 15 метров. Еще через полчаса воронки стали появляться прямо около жилых домов, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Жителей восьми из них экстренно эвакуировали. Спасатели в ближайшее время будут откачивать из бездны воду, чтобы хоть как-то остановить стихийное бедствие.  

Во Флориде провалы грунта случаются часто. Зыбкая известняковая почва часто засасывает деревья, машины и даже людей. Ученые прогнозируют, что через 80 лет океан может полностью затопить этот штат из-за глобального потепления. 

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Район уходит под землю: гигантская воронка поглощает дома и машины во Флориде

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