Камера сняла падение военно-транспортного самолета ВВС США - ВИДЕО

Видео крушения американского военного транспортника С-130Н "Геркулес" в штате Джорджия попало на запись камеры автостоянки для дальнобойщиков, передает Day.Az со ссылкой на rusvesna.su.

По предварительным данным, в результате катастрофы погибли 5 военнослужащих, об этом сообщил канал WCJB со ссылкой на представителя ВВС Национальной гвардии США Джеффа Безора. Точное количество людей, находившихся на борту самолета в момент крушения, не установлено, уточнил Безор.

Пожарные города Саванна ранее обнародовали фотографии с места авиакатастрофы, на кадрах можно увидеть хвост военно-транспортного самолета, лежащий рядом с автомобильной дорогой, на его фоне густой чёрный дым и огонь.

Напомним, что это уже восьмое военное воздушное судно Вооружённых сил США, разбившееся за два месяца. Ранее падали штурмовики, истребители, боевые и военно-транспортные вертолёты. Число жертв этих катастроф превысило 20 человек.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра: