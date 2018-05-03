Боец ММА удушила американского военного - ВИДЕО

Боец смешанного стиля (ММА) Пейдж Ванзант во время выступления перед американскими военными показала на одном из добровольцев, как проводить удушающий прием. Об этом сообщает TMZ.

Ванзант попросила одного из присутствовавших на демонстрации военных подняться на сцену, чтобы на нем провести удушение. Комментируя свои движения, спортсменка обхватила мужчину за шею, после чего он упал на пол, потеряв сознание. Стоявший с ней на сцене боец Макс Холлоуэй подбежал к военному, который спустя несколько секунд сумел подняться на ноги, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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