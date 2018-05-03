Преступником, ограбившим банк в Ереване, оказался полковник полиции - ДЕТАЛИ

Вооруженное нападение на банк HSBC в Ереване совершил полковник полиции, начальник центра регистрации нарушений, зарегистрированных при помощи технических средств Дорожной полиции Даниэл Даниелян. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил начальник отдела связи, анализа и СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

В результате разбойного нападения на филиал банка HSBC (улица Комитаса, Ереван) был убит сотрудник банка. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Ашот Агаронян.

Источник указал точное время нападения - 14:25. Вооруженный ножом, гранатой и ружьем, преступник зашел в банк, ранил двух сотрудников - одни из них скончался. Схватив деньги, злоумышленник пустился наутек, но далеко не убежал.

"Он был взят в окружение опергруппой, немедленно прибывшей на место происшествия. Он оказал сопротивление, ранил одного из сотрудников, однако благодаря профессиональным и слаженным действиям правоохранителей был обезврежен и доставлен в отделение полиции", - написал Агаронян.

Между тем очевидцы сообщали Sputnik Армения, что преступник был задержан прохожими до прибытия на место полиции. Это видно также на видео. Таким образом, информация о раненном при задержании полицейском противоречива и нуждается в дополнительном уточнении.