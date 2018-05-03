Тяжелое ДТП в Индии, много погибших
3 мая 2018 16:41 108
Число погибших в результате ДТП с автобусом на востоке Индии возросло до 27 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI, передает Day.Az.
--------
16:34
По меньшей мере 12 человек погибли в результате ДТП с автобусом в штате Бихар на востоке Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI, передает Day.Az.
Инцидент произошел в четверг в городе Мотихари. По данным агентства, автобус перевернулся и потом загорелся.
"Ожидается, что число погибших будет расти", - сообщает агентство в Twitter. Причины происшествия не сообщаются.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!