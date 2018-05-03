Тяжелое ДТП в Индии, много погибших

3 мая 2018 16:41

Число погибших в результате ДТП с автобусом на востоке Индии возросло до 27 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI, передает Day.Az.

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16:34

По меньшей мере 12 человек погибли в результате ДТП с автобусом в штате Бихар на востоке Индии. Об этом сообщает  РИА Новости со ссылкой на агентство ANI, передает Day.Az.

Инцидент произошел в четверг в городе Мотихари. По данным агентства, автобус перевернулся и потом загорелся.

"Ожидается, что число погибших будет расти", - сообщает агентство в Twitter. Причины происшествия не сообщаются.

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