В Черновцах водитель автокрана проткнул маршрутку шестиметровой стрелой - ВИДЕО

3 мая 2018 16:45

В Черновцах на дороге не разминулись автокран и пассажирский автобус, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua. В результате ДТП шестиметровая стрела проткнула переднюю часть маршрутки, водитель которой примерно через час собирался ехать на Ужгород.

В то же время, по встречной полосе задним ходом двигался грузовой кран. Водитель автокрана, намереваясь въехать на прилегающую территорию, протаранил шестиметровой стрелой переднюю часть автобуса.

В результате в автобусе посыпалось стекло и водитель маршрутки повредил руку. Медики прибывшие на место аварии, удалили осколки, от госпитализации пострадавший отказался.

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В Черновцах водитель автокрана проткнул маршрутку шестиметровой стрелой

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