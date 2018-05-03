В Черновцах водитель автокрана проткнул маршрутку шестиметровой стрелой - ВИДЕО
3 мая 2018 16:45 101
В Черновцах на дороге не разминулись автокран и пассажирский автобус, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua. В результате ДТП шестиметровая стрела проткнула переднюю часть маршрутки, водитель которой примерно через час собирался ехать на Ужгород.
В то же время, по встречной полосе задним ходом двигался грузовой кран. Водитель автокрана, намереваясь въехать на прилегающую территорию, протаранил шестиметровой стрелой переднюю часть автобуса.
В результате в автобусе посыпалось стекло и водитель маршрутки повредил руку. Медики прибывшие на место аварии, удалили осколки, от госпитализации пострадавший отказался.
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