В Индии пассажирам железной дороги продавали чай с водой из туалета
3 мая 2018 17:43 213
Как передает Day.Az со ссылкой на theguardian, в поезде Ченнай-Хайдерабад-Экспресс случился скандал с пищевой безопасностью.
Трое продавцов были засняты, выходящими из туалета с большими канистрами, в которых были чай и кофе для пассажиров.
Индийские железные дороги заявили что "инцидент подробно расследован", и что продавец чая был оштрафован на сумму эквивалентную 1 100 фунтов стерлингов.
Видео было сделано на поезде в Секундерабаде в штате Телангана. Лицензия для торговли была только у одного из трех продавцов.
"То, что емкости с чаем или кофе оказались в туалете, само по себе является неправильной практикой", - сказала железнодорожная компания.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!