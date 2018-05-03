В Индии пассажирам железной дороги продавали чай с водой из туалета

Как передает Day.Az со ссылкой на theguardian, в поезде Ченнай-Хайдерабад-Экспресс случился скандал с пищевой безопасностью.

Трое продавцов были засняты, выходящими из туалета с большими канистрами, в которых были чай и кофе для пассажиров.

Индийские железные дороги заявили что "инцидент подробно расследован", и что продавец чая был оштрафован на сумму эквивалентную 1 100 фунтов стерлингов.

Видео было сделано на поезде в Секундерабаде в штате Телангана. Лицензия для торговли была только у одного из трех продавцов.

"То, что емкости с чаем или кофе оказались в туалете, само по себе является неправильной практикой", - сказала железнодорожная компания.