Брат Меган Маркл написал письмо принцу Гарри с просьбой передумать жениться

В письме, написанном от руки, которое было опубликовало изданием In Touch, сводный брат Меган Маркл, Томас Маркл-младший, рассказывает принцу Гарри, что "не слишком поздно" отказаться от женитьбы на его сестре, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Чем ближе день вашего бракосочетания, тем становится более ясным то, что это самая большая ошибка в истории королевской свадьбы", - предупреждает Том. "Меган Маркл, очевидно, не самая подходящая женщина для тебя". он также добавляет, что она "измученная, мелкая, тщеславная женщина, которая сделает из вас посмешище".

"Не говоря уже о том, что, она не пригласила свою семью и вместо этого на свадьбу придут много незнакомых людей. Кто так делает? Вы и королевская семья должны положить конец этой фальшивой сказочной свадьбе, пока не стало слишком поздно", - пишет мужчина.

Том завершил свое письмо такими словами: "И вы могли бы подумать, что королевская свадьба сблизит нас, как семью, но я думаю, что мы все очень далеки от семьи Мэг".