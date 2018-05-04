В США из грузовика высыпалось более полумиллиона долларов
4 мая 2018 06:11 197
В американском штате Индиана грузовик потерял мешки с долларами, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Во время движения у него открылась дверь и оттуда высыпались 600 тысяч 20-долларовыми банкнотами. Свидетели происшествия не растерялись и стали их собирать. Некоторые, говорят, присвоили по целому пакету. Правоохранители попросили людей вернуть деньги. Но совесть проснулась не у всех.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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