В Чехии столкнулись два поезда, пострадали люди

В Чехии произошло столкновение двух поездов. Пострадали не менее 14 человек. Об этом сообщает издание Czech News Agency, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Столкновение поездов произошло возле станции Ческе-Крумово примерно в 9:00 (10:00 по киевскому времени). На момент аварии в поездах находились около 50 человек, пострадали 14 человек, среди них трое детей", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, пожарные и сотрудники скорой помощи. Движение на участке железной дороги, где произошло столкновение, временно приостановлено. СМИ утверждает, что происшествие случилось из-за ошибки одного из машинистов - он не заметил запрещающий сигнал семафора и пересек дорогу другому составу.