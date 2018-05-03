Бывшему футболисту "Манчестер Юнайтед" не разрешили стать боксером

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд не сможет стать профессиональным боксером. Британский боксерский комитет по управлению отказал 39-летнему англичанину в выдаче соответствующей лицензии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Сложно принять то, что мне не предоставили шанс проявить свои способности через стандартное аттестование, доступное другим.

С тяжелым сердцем я вешаю перчатки на гвоздь", - прокомментировал решение комитета Фердинанд.

О завершении карьеры футболиста Рио объявил еще в мае 2015, спустя три дня после ухода из "Куинз Парк Рейнджерс". У "обручей" Фердинанд провел один год, основных своих успехов добившись с "Юнайтед", где он шесть раз выигрывал титул Премьер-Лиги, дважды Кубок Лиги, четырежды Суперкубок Англии, а также по разу Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.

Рио Фердинанд начал заниматься боксом два года назад, завершив карьеру профессионального футболиста. В этом году он несколько раз выкладывал в Instagram видеозаписи своих тренировок, в которых бросал вызов ведущим британским тяжеловесам: Тони Белью, Дэвиду Хэю и Тайсону Фьюри.

В 2015 году после непродолжительной борьбы с раком груди умерла его жена Ребекка. Он воспитывает троих детей. Фердинанд рассказывал, что постоянные тренировки помогают ему справиться с горем. А в марте прошлого года стало известно, что Рио завел роман с 25-летней звездой реалити-шоу.