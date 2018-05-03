Командам Формулы-1 запретили сжигать масло в квалификациях

Международная автомобильная федерация (ФИА) официально запретила командам сжигать масло в квалификациях.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, федерация сообщила командам, что отныне они не могут добавлять масло или переливать его из специальных баков и любую часть смазочной системы во время квалификаций. За расходом масла во время субботних сессий будет тщательно следить технический делегат Джо Бауэр и его команда.

"Исключения возможны, однако только по усмотрению технического делегата", - отметил глава технического отдела ФИА Николас Томбасис.

Директив ФИА направлена на предупреждение возможного использования лазейки регламента, а не против каких-либо конкретных команд.