Швейцария купила у Грузии часов на 268 тысяч долларов

В первом квартале 2018 года Грузия экспортировала в Швейцарию золото и часы, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на данные Национальной службы статистики страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

С января по март 2018 года из Грузии в Швейцарию было продано необработанное или полуобработанное золото на сумму 17,9 миллиона долларов, что на 18,5% больше по сравнению с прошлогодними показателями.

Кроме того, в Швейцарию в этом году экспортированы духи на сумму 439 тысяч долларов, орехи на 309 тысяч долларов, часы на 268 тысяч долларов, косметика на сумму 156 тысяч долларов.

Из Швейцарии в Грузию в основном поставляется медицинская продукция. С января по март страна импортировала расфасованные лечебные препараты на сумму 8,4 миллиона долларов, рентгеновские аппараты - 5,9 миллиона долларов, иммунные сыворотки и сыворотки крови людей и животных - 1,37 миллиона долларов, восстановленные или использованные шины - 712 тысяч долларов.

С 1 мая полностью вступило в силу соглашение о свободной торговле Грузии с членами Европейской ассоциацией свободной торговли - Швейцарией и Лихтенштейном. Оно было оформлено 27 июня 2016 года и с 1 сентября 2017 года действовало частично.