Пентагон раскрыл численность военной группировки в Сирии и Ираке
3 мая 2018 20:53 195
Около 5 тысяч военнослужащих США расквартированы в Сирии и Ираке, заявила журналистам пресс-секретарь американского военного ведомства Дана Уайт, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Наша численность в Сирии и Ираке составляет около 5 тысяч. Это число приблизительно", - сказала Уайт. Она отказалась сообщить, каково число военнослужащих в каждой из указанных стран.
США проводят в Ираке и Сирии операции против ИГ, причем в Сирии делают это без разрешения властей страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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