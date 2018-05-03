Пентагон раскрыл численность военной группировки в Сирии и Ираке

Около 5 тысяч военнослужащих США расквартированы в Сирии и Ираке, заявила журналистам пресс-секретарь американского военного ведомства Дана Уайт, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наша численность в Сирии и Ираке составляет около 5 тысяч. Это число приблизительно", - сказала Уайт. Она отказалась сообщить, каково число военнослужащих в каждой из указанных стран.

США проводят в Ираке и Сирии операции против ИГ, причем в Сирии делают это без разрешения властей страны.