Пентагон раскрыл численность военной группировки в Сирии и Ираке

3 мая 2018 20:53

Около 5 тысяч военнослужащих США расквартированы в Сирии и Ираке, заявила журналистам пресс-секретарь американского военного ведомства Дана Уайт, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наша численность в Сирии и Ираке составляет около 5 тысяч. Это число приблизительно", - сказала Уайт. Она отказалась сообщить, каково число военнослужащих в каждой из указанных стран.

США проводят в Ираке и Сирии операции против ИГ, причем в Сирии делают это без разрешения властей страны.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az