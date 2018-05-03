Стрельба в пригороде Парижа, два человека ранены

Неизвестный мужчина устроил в четверг стрельбу в пригороде Парижа, ранив двух человек. Об этом сообщила газета Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, инцидент произошел на одной из улиц, по которым проходит граница между городами Аньер-сюр-Сен и Коломб - северо-западными предместьями Парижа. Одетый в черное мужчина в маске открыл огонь по прохожим, ранив 23-летнего молодого человека, который выгуливал собаку, и задел проходившую рядом пожилую женщину.

Молодой человек получил пулю в ногу, его собака - два ранения в голову и туловище. Еще одна пуля задела 85-летнюю женщину, предположительно, это был рикошет. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. Собака отправлена в ветлечебницу.

Район места происшествия оцеплен, однако на данный момент сведений о местонахождении стрелявшего нет - его разыскивают. Данных о его личности и предполагаемых мотивах также не приводится. При этом следователи пока не рассматривают версию теракта, полагая, что речь, вероятнее всего, идет о сведении личных счетов.