На Земле произошли необратимые изменения климата
За последние 65 лет средняя температура воздуха в Антарктиде увеличилась на 3 градуса, что повлияло на климат на всей планете. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом рассказали участники 22-й Украинской антарктической экспедиции после возвращения с материка.
Ученые также говорят, что на планете увеличилось количество и интенсивность гроз. Это повлияло на растительный и животный миры в Антарктиде, привело к таянию ледников.
"Перемещение пингвинов на материке показывает, насколько изменился климат на материке и на планете в целом. Полсотни лет назад на станции преобладали пингвины Адель. Но повышение температуры на три градуса спровоцировали уменьшение популяции этих "холодолюбивых" пингвинов. Зато ежегодно увеличивается популяция "теплолюбивых" ослиных пингвинов. Такие перемещения свидетельствуют о потеплении на планете", - рассказала биолог Виталий Смаголь.
В Антарктике украинские ученые с 2011-го работают над созданием морских природоохранных районов. Изучают биоразнообразие - местную флору и фауну. Во время 22-й экспедиции сделали 7 погружений под воду вблизи станции "Академик Вернадский".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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