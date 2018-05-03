На Земле произошли необратимые изменения климата

За последние 65 лет средняя температура воздуха в Антарктиде увеличилась на 3 градуса, что повлияло на климат на всей планете. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом рассказали участники 22-й Украинской антарктической экспедиции после возвращения с материка.

Ученые также говорят, что на планете увеличилось количество и интенсивность гроз. Это повлияло на растительный и животный миры в Антарктиде, привело к таянию ледников.

"Перемещение пингвинов на материке показывает, насколько изменился климат на материке и на планете в целом. Полсотни лет назад на станции преобладали пингвины Адель. Но повышение температуры на три градуса спровоцировали уменьшение популяции этих "холодолюбивых" пингвинов. Зато ежегодно увеличивается популяция "теплолюбивых" ослиных пингвинов. Такие перемещения свидетельствуют о потеплении на планете", - рассказала биолог Виталий Смаголь.

В Антарктике украинские ученые с 2011-го работают над созданием морских природоохранных районов. Изучают биоразнообразие - местную флору и фауну. Во время 22-й экспедиции сделали 7 погружений под воду вблизи станции "Академик Вернадский".