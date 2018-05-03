Путин уволил пятерых генералов

Президент России Владимир Путин освободил от должностей пятерых генералов МВД и СК, а также двух прокуроров. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

От должностей освобождены начальник УМВД по Мурманской области генерал-майор Игорь Баталов, начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Виктор Кошелев, замначальника ГУ МВД по Краснодарскому краю полковник Юрий Кузнецов, прокурор Удмуртии Сергей Панов, прокурор Тульской области Александр Козлов, руководители СУ СК по Пермскому краю генерал-лейтенант юстиции Ольга Заббарова и СУ СК по Рязанской области генерал-майор Владимир Махлейдт.

Также Путин освободил первого замначальника ЭКЦ МВД Ивана Лукина от занимаемой должности.

Одновременно указом Путин произвел назначения 16 человек.