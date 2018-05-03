Тони Беллью устроил потасовку с Дэвидом Хээм во время дуэли взглядов - ВИДЕО

Почетный чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью и экс-чемпион в двух весовых категориях Дэвид Хэй в преддверии совместного поединка на дуэли взглядов устроили потасовку, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Беллью толкнул Хэя, однако представители команд незамедлительно вмешались, чтобы удержать боксеров от серьезной разборки.

Бой между британцами пройдет 5 мая в Лондоне. Изначально, встреча Хэя с Беллью должна была состояться в Лондоне 17 декабря, но была перенесена из-за того, что Хэй получил травму руки.

Первый поединок между Хэем и Белью прошел в марте 2017 года: бывший чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO Хэй проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. Это поражение стало для него третьим в карьере при 28 победах (26 - нокаутом).

Интересно, что ранее Дэвид Хэй заявил, что не будет продолжать карьеру, если ему не удастся нокаутировать своего соотечественника Тони Белью в бою-реванше.

Напомним, что после первого боя с Белью Дэвид Хэй перенес операцию. В том поединке боксер порвал сухожилие.

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