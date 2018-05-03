Крушение военного С-130 Hercules в Джорджии - ВИДЕО
Момент падения военно-транспортного самолета С-130 Hercules в американском штате Джорджия попал на видео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На кадрах видно, как самолет снижается, входит в пике, падает и взрывается. На месте крушения образуется огромный столб черного дыма.
С-130, принадлежавший 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико, упал на автомагистраль вскоре после вылета из аэропорта города Саванна. Самолет следовал на военно-воздушную базу Дэвис-Монтан в Аризоне, на борту находились девять человек. Все они погибли.
С-130 Hercules - основной тактический транспортный самолет ВВС США. Его грузоподъемность - около двадцати тонн, в зависимости от модификации на него может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение. Машина предназначена для тактических перевозок, а также десантирования войск и боевой техники и вмещает более 90 солдат или порядка 60 парашютистов.
Нажмите на видео для просмотра:Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
На Земле произошли необратимые изменения климата
В США лошадь подала в суд на бывшего владельца
Белый дом осудил нападение на церковь в ЦАР и мечеть в Нигерии
Туристам запретили снимать квартиры на Пальме-де-Майорке
На Земле произошли необратимые изменения климата
В США лошадь подала в суд на бывшего владельца
Bu prospekt bu gecədən tam açılır - VİDEO
Страны ЕС провели в Риме консультации с Ираном
-
3 Май 12:48 10 041
-
3 Май 02:55 6 869
-
3 Май 07:10 6 712
-
3 Май 09:37 5 211
-
3 Май 09:45 5 091