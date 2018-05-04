Пентагон обвинил Китай в применении лазеров против пилотов ВВС США
Китайские военные используют мощный лазер против летного экипажа ВВС США над восточноафриканским государством Джибути, где расположена первая китайская зарубежная база, заявили источники в Пентагоне, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Эти инциденты неудивительны, поскольку они представляют собой действие, не связанное с войной, но указывают на грубую, преднамеренную небрежность, а также полное игнорирование безопасности полетов и международных норм", - заявил бывший полковник Тихоокеанского командования ВВС США Трей Микс.
По его словам, попытки китайских военных ослепить американских пилотов следует рассматривать как "враждебный акт".
Ни в посольстве КНР в Вашингтоне, ни Министерство обороны Китая не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию. По словам источников, знакомых с этим вопросом, китайские чиновники неоднократно жаловались на полеты иностранных военных разведывательных самолетов над военной базой Китая в Джибути.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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