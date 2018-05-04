В России участковую будут судить за шутку

В российском городе Орле буду судить бывшую старшую сотрудницу УМВД Наталью Башкатову. Она не смогла предотвратить попытку убийства местной жительницы сожителем, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Осенью 2016 года сотрудница полиции прибыла после жалобы погибшей на угрозы со стороны своего возлюбленного, ранее судимого местного жителя Андрея Бочкова. Ее обвинили в том, что она не доставила мужчину в отдел полиции для составления протокола и после профилактического разговора "покинула место совершения административного правонарушения, что позволило Бочкову в этот же день осуществить свой преступный умысел - совершить убийство сожительницы".

Сожитель до этого жестоко избил прямо на улице свою подругу. Прохожие вызвали скорую. Однако, спасти девушку не удалось. Позже родственники погибшей нашли в ее телефоне запись разговора с сотрудницей полиции.

"Если он вас убьёт, обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!" - сказала Башкатова погибшей.