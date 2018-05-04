В Новой Москве загорелись 12 автобусов
4 мая 2018 07:20 276
Возгорание 12 автобусов произошло по улице Типографской в Щербинке в Новой Москве, сообщило МЧС столицы в своем аккаунте в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Улица Типографская дом 8, происходит возгорание 12 автобусов на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание. Информация о пострадавших не поступала.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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