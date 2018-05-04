В США произошла стрельба в торговом центре

В торговом центре в американском Нэшвилле произошла стрельба, сообщает News Channel 5, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

Полиция эвакуировала близлежащие здания.

Подробности инцидента пока неизвестны.

23 апреля полиция города Нэшвилл в штате Теннесси задержала мужчину, который в обнаженном виде открыл огонь у кафе. В результате стрельбы погибли 4 человека, еще двое получили ранения.

Также ранее телеканал NBC сообщал, что стрелявший в Теннеси пытался встретиться с Трампом. По данным телеканала, в июле прошлого года он был задержан Секретной службой США при пересечении внешнего барьера безопасности Белого дома. В результате инцидента у него было конфисковано оружие, впоследствии он также был лишен лицензии на владение оружием.