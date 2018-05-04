Ким Чен Ын решил отпустить трех американских шпионов
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил отпустить трех американских заключенных в четверг, 3 мая. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом заявил член группы юристов Трампа Руди Джулиани, сообщает CNN.
"Мы достаточно поразили Ким Чен Ына, чтобы он освободил трех заключенных сегодня", - сказал он.
В Белом доме в то же время не прокомментировали дату освобождения.
"Мы думаем, что это будет невероятный знак доброй воли, и, конечно, доброе заявление Северной Кореи накануне саммита и переговоров", - сказала спикер Белого дома Сара Сандерс.
По данным СМИ, троих граждан США, осужденных в КНДР за шпионаж и "враждебные действия", перевели из тюрьмы в отель под Пхеньяном. Все они - американцы корейского происхождения. Пастор Ким Дон Чхоль был задержан в 2005 году, преподаватель ВУЗа в Пхеньяне Тони Ким и его коллега Ким Хак Сон - в 2017-м.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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