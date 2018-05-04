Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник

4 мая 2018 07:59

Китай в четверг вывел на орбиту телекоммуникационный спутник APSTAR-6C. Запуск, передает агентство Синьхуа, осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вывод на орбиту спутника произведен с помощью ракеты-носителя Long March-3B ("Великий поход-3B"). Спутник и ракета-носитель изготовлены Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники CASC.

Аппарат запущен для гонконгской компании APT Satellite, которая будет предоставлять услуги по ретрансляции телевизионного сигнала, поддержанию коммуникаций, осуществлению доступа к интернету для пользователей в АТР.

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