Украина и Турция совместно создадут военно-транспортный самолет
Украина планирует создать совместно с Турцией новый военно-транспортный самолет Ан-188, об этом сообщила пресс-служба украинского госпредприятия "Антонов".
"Украина и Турция переходят к практической реализации совместного проекта по созданию военно-транспортного самолета Ан-188. Это решение было принято во время международного аэрокосмического салона Eurasia-2018, на котором авиастроительную отрасль Украины представлял ГП "Антонов"", - говорится в сообщении.
Ан-188 - проект военно-транспортного самолета, является модификацией российско-украинского военно-транспортного самолета Ан-70 с заменой российских комплектующих на западные, а также с установкой иностранных турбореактивных двигателей вместо винтовентиляторных, разработанных украинским КБ "Прогресс".
Предполагаемая грузоподъемность самолета - до 50 тонн, он должен перевозить до 300 военнослужащих, военную технику и оборудование, а также вертолеты, и садиться на различные аэродромы, в том числе грунтовые с длиной полосы 600-800 метров.
Ранее "Антонов" объявил об отправке на аэрокосмический салон в Анталье самолета Ан-188, однако, по данным Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), на самом деле на выставке в Турции был представлен единственный сохранившийся прототип Ан-70.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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