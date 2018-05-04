Махмуда Аббаса переизбрали председателем исполкома ООП

4 мая 2018 08:07

Палестинский лидер Махмуд Аббас переизбран на пост председателя исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), сообщает агентство WAFA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Аббас был избран главой руководящего органа ООП по итогам проходящего в Рамалле заседания Палестинского национального совета (ПНС).

Исполком ООП считается высшим исполнительным органом политической власти. Избрание его 18 членов осуществляется на съезде Палестинского национального совета (парламент ООП), состоящего из 765 представителей палестинского народа не только на палестинских территориях, но и на оккупированных территориях, и в изгнании. Исполком формируется из представителей различных палестинских сил, кроме ХАМАС и движения "Исламский джихад".

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