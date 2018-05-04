Столкновение поездов в Тунисе: один человек погиб и 60 пострадали

Два пассажирских поезда столкнулись в пригороде столицы Туниса, один человек погиб и не менее 60 получили ранения, сообщает радиостанция Mosaique FM. передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Губернатор провинции Бен-Арус, где произошло крушение, сообщил о гибели машиниста одного из составов. Из 60 пострадавших, по крайней мере, двое находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что по невыясненной причине оба поезда оказались на одной ветке железнодорожных путей.