Столкновение поездов в Тунисе: один человек погиб и 60 пострадали
4 мая 2018 08:20 91
Два пассажирских поезда столкнулись в пригороде столицы Туниса, один человек погиб и не менее 60 получили ранения, сообщает радиостанция Mosaique FM. передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Губернатор провинции Бен-Арус, где произошло крушение, сообщил о гибели машиниста одного из составов. Из 60 пострадавших, по крайней мере, двое находятся в тяжелом состоянии.
Отмечается, что по невыясненной причине оба поезда оказались на одной ветке железнодорожных путей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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