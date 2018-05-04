В Брюсселе проезд на общественном транспорте может стать бесплатным

В бельгийском Брюсселе общественный транспорт станет бесплатным - правда, только в те дни, когда на улице смог и нечем дышать. Как пассажиры будут узнавать об уровне загрязнения и что заставило чиновников пойти на такие меры - выясняли журналисты Сегодня, передает Day.Az.

Проехать "зайцем" в метро и не заплатить за это штраф - такое станет возможным в Брюсселе с лета. Местные власти разрешили не платить за проезд в общественном транспорте - но лишь когда зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. А узнать об этом можно, загрузив специальное приложение в телефон.

Если отметка дойдет до пятидесяти миллиграммов вредных веществ, поездка автоматически станет бесплатной. На такой шаг власти пошли из-за шокирующего доклада ученых, которые выяснили, что каждый шестой человек в мире умирает от загрязнения воздуха, воды и почвы.

Местные жители нововведению рады. Они уверены, что инициатива чиновников заставит людей пересесть из автомобилей в автобусы и метро. Городские чиновники, тем временем, уверяют, что городская казна из-за новых правил не оскудеет.

"Эти меры позволят переадресовать налоги и льготы на общественный транспорт с автомобилей, которых у нас стало уж слишком много - 350 тысяч на дорогах ежедневно. Чем больше мы предоставляли места машинам, тем больше их становилось. Пора выделить место для пешеходов, чтобы люди встречались и общались", - заявил министр мобильности Брюсселя Паскаль Смет.

Кроме отмены платы за проезд грядут и другие эко-дружественные изменения: максимальную скорость движения для автомобилей снизят втрое и запретят сжигать дрова. Ожидается, что новые законы в Брюсселе заработают с лета.