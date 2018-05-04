"Марсель" со скандалом вышел в финал Лиги Европы

Французский "Марсель" стал вторым финалистом Лиги Европы. В ответном матче 1/2 финала турнира французы проиграли на выезде "Зальцбургу", но по сумме двух матчей прошли дальше, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

После поражения в первом матче австрийцам нужно было забивать как минимум дважды. Впрочем, мяч долго не хотел лететь в ворота "Марселя". Только после перерыва Амаду Хайдара сумел открыть счет. А спустя 12 минут уже сами игроки французского клуба подсобили хозяевам поля.

Тем не менее, определить финалиста в основное время матчам командам все же не удалось. Развязка поединка наступила во второй дополнительном тайме. Французы пошли вперед и после дальнего удара арбитр Сергей Карасев из России указал на угловой, хотя мяч ушел за пределы поля от игрока "Марселя". И как раз после этого стандарта Роландо забил решающий гол.

Оставшееся время ознаменовалось удалением автора первого мяча Мамаду Айдара, который отмахнулся рукой от футболиста "Марселя".

"Зальцбург" - "Марсель" - 2:1

Голы: Хайдара (53), Сарр (65, аг) - Роландо (116)

"Зальцбург": Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Хайдара, Самассеку, Шлагер (Минамино, 84), Бериша, Гульбрандсен (Хван Хи Чхан, 69), Дабур.

"Марсель": Пеле, Сарр, Рами, Амави, Пайет, Луис Густаво, Окампос, Лопес (Замбо-Ангисса, 66), Товен, Сансон, Жермен (Н`Жи, 84).

Предупреждения: Сарр (35), Лопес (39), Рами (57), Хайдара (75), Жермен (77), Рамальо (86), Пайет (86), Чалета-Цар (94), Амави (100), Роланду (116), Дабур (117), Пеле (120).

Удаление: Хайдара (119).

Напомним, что финал Лиги Европы сезона 2017/2018 годов состоится в Лионе на "Парк Олимпик Лионне" 16 мая.