"Атлетико" не пустил "Арсенал" в финал Лиги Европы

Мадридский "Атлетико" стал финалистом Лиги Европы сезона 2017/2018 годов. В ответном полуфинальном матче турнира "матрасники" на домашнем стадионе "Ванда Метрополитано" обыграли лондонский "Арсенал" - 1:0. Единственный гол в матче еще до перерыва забил нападающий Диего Коста, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Напомним, что из-за удаления в прошлом матче главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне следил за матчем с трибуны.

Этот матч стал последним для Арсена Венгера в еврокубках во главе "Арсенала". Напомним, по окончании сезона Венгер покинет "Арсенал", который тренировал почти 22 года. Интересно, что матч против "Атлетико" стал для француза 250-м в еврокубках в качестве тренера.

Финал Лиги Европы текущего сезона состоится в Лионе на "Парк Олимпик Лионне" 16 мая.

"Атлетико "- "Арсенал" - 1:0

Гол: Диего Коста (45+2)

"Атлетико": Облак, Годин, Хименес, Люка Эрнандес, Витоло (Корреа, 74), Парти (Савич, 90), Сауль, Габи, Коке, Диего Коста (Торрес, 83), Гризманн.

"Арсенал": Оспина, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни (Чемберс, 12), Уилшер (Мхитарян, 68), Джака, Рэмзи, Озил, Уэлбек, Ляказетт.

Предупреждения: Уилшер (42), Габи (52), Монреаль (58), Сауль (71), Диего Коста (78), Мустафи (78).

Добавим, что "Атлетико" - второй испанский клуб, который сыграет в финале еврокубка в текущем сезоне.