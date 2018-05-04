Как выглядит самая качественная дорога в мире - ФОТО

4 мая 2018 07:19

Посмотрите на это фото, сделанное на севере Израиля, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Недавно страна пережила последствия катаклизма, который нанес огромный материальный ущерб и унес жизни более десятка людей. В данном случае от наводнения произошел обвал грунта, а вот проходящая под ним дорогам всего лишь просела, не дав ни одной трещины.

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