Как выглядит самая качественная дорога в мире - ФОТО

Посмотрите на это фото, сделанное на севере Израиля, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Недавно страна пережила последствия катаклизма, который нанес огромный материальный ущерб и унес жизни более десятка людей. В данном случае от наводнения произошел обвал грунта, а вот проходящая под ним дорогам всего лишь просела, не дав ни одной трещины.