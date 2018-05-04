На Гавайских островах лава вулкана достигла селения
4 мая 2018 07:38 198
Власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа, сообщила местная служба гражданской обороны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В заявлении на сайте ведомства говорится, что эвакуации подлежат жители селения Леилани-Эстейтс, границ которого достигли потоки лавы извергающегося вулкана.
Извержение происходит на фоне сейсмической активности, которая была зарегистрирована в регионе в последние дни.
Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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