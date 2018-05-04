Видео извержения вулкана, приведшего в ужас Гавайи - ВИДЕО

Американский канал ABC News публикует видео извержения вулкана Килауэа на Гавайях. Ранее стало известно что на острове объявлено чрезвычайное положение, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Крупнейший остров архипелага был эвакуирован.

Накануне на острове произошло землетрясение магнитудой 5,0. После этого вулкан выбросил пепел в воздух.

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